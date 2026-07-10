Matías Soto se metió en las semifinales de Bogotá y se acercó a la qualy del US Open

Después de casi tres meses, el tenista chileno Matías Soto (296° del ranking ATP) volvió a instalarse en una semifinal de Challenger, esta vez en Bogotá, Colombia.

El oriundo de Copiapó, tercer cabeza de serie, derrotó este viernes al brasileño Lucas Andrade da Silva (813°) por parciales de 6-4, 6-7 (5) y 6-1, tras dos horas y 11 minutos de partido.

La última vez que el copiapino había alcanzado la ronda de cuatro mejores en un torneo de esta categoría fue en abril pasado, en Santa Cruz, Bolivia. En esa ocasión se inclinó en dos sets ante el local Juan Carlos Prado Angelo.

Ahora, el nacional buscará la final del certamen cafetalero ante el italiano Lorenzo Claverie (sin ranking), quien dio la sorpresa al eliminar al argentino Facundo Mena (354°), séptimo sembrado, por 7-6 (5) y 7-6 (6).

De momento, la victoria le permite a Soto escalar al casillero 277 en el ranking en vivo y con un nuevo triunfo quedará muy cerca de ingresar a las clasificaciones del US Open, cuarto y último Grand Slam de la temporada, mientras que con el trofeo prácticamente abrocharía ese objetivo.