Matías Soto volvió a los festejos con debut triunfal en Asunción

Pasaron dos meses exactos para que Matías Soto (317° del ranking ATP) volviera a festejar en el circuito challenger en esta temporada 2026.

El tenista chileno, quinto cabeza de serie, debutó este martes con un triunfo en el Challenger de Asunción 2, en Paraguay, luego de vencer por parciales de 7-6 (4) y 6-1, tras una hora y 36 minutos, al colombiano Johan Alexander Rodríguez (546°), quien venía de perder la final en San Miguel de Tucumán.

El último triunfo del copiapino había sido el pasado 16 de abril en los cuartos de final del Challenger de Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, y tras caer en semifinales frente al local Juan Carlos Prado Ángelo, estuvo varias semanas fuera por lesión.