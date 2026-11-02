Tabilo se mantuvo en el top 30 y Barrios logró un leve avance en el ranking ATP

En el tramo final de la temporada 2026 del circuito profesional masculino, la ATP dio a conocer este lunes una nueva actualización de su ranking mundial, entrega que trajo pocas variaciones para los principales tenistas nacionales en la clasificación.

La primera raqueta del país continúa siendo Alejandro Tabilo, quien no registró modificaciones y se consolidó en el 30° casillero del planeta con 1.565 unidades, preparándose para su estreno en el Masters 1.000 de París-Bercy.

La principal novedad criolla corrió por cuenta de Tomás Barrios, quien logró un leve ascenso de dos puestos para ubicarse en el lugar 154°. Por su parte, Cristian Garin conservó el casillero 171° y Matías Soto se mantuvo en la plaza 260°.

En el plano internacional, la tabla vivió un cambio histórico en la cima: el alemán Alexander Zverev alcanzó el número uno del mundo por primera vez en su carrera tras desplazar al italiano Jannik Sinner, mientras que el español Carlos Alcaraz cerró el podio en el tercer peldaño.

Además, el joven hispano Rafael Jódar, rival de Tabilo en París, ingresó por primera vez al selecto grupo de elite situándose décimo.

Top ten mundial de la ATP:

1° Alexander Zverev (Alemania): 9.550 puntos (+1)

2° Jannik Sinner (Italia): 9.450 (-1)

3° Carlos Alcaraz (España): 6.100 (0)

4° Ben Shelton (Estados Unidos): 4.530 (0)

5° Daniil Medvedev (Rusia): 3.860 (0)

6° Flavio Cobolli (Italia): 3.690 (0)

7° Arthur Fils (Francia): 3.525 (+1)

8° Frances Tiafoe (Estados Unidos): 3.430 (+1)

9° Alex de Miñaur (Australia): 3.410 (+1)

10° Rafael Jódar (España): 3.209 (+1)

Ranking de los tenistas chilenos: