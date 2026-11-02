Presidente Kast llegó a Madrid para asistir a la Cumbre Iberoamericana

El Presidente José Antonio Kast llegó este lunes a Madrid para asistir a la XXX Cumbre Iberoamericana de jefes de Estado y Gobierno, que se celebrará los días 4 y 5 de noviembre.

Kast voló en un avión de la Fuerza Aérea de Chile hasta la base militar de Torrejón, próxima a Madrid.

Tras entregar sus condolencias por la tragedia tras el accidente de trenes en España, Kast recordó que "esta es una gira breve, pero con visión de Estado, para fortalecer los lazos y las relaciones internacionales con España y con Italia, que son dos países que invierten de manera muy importante en nuestra nación y generan también un vínculo hacia toda la comunidad europea, con la cual tenemos muy buenas relaciones y queremos seguir teniéndolas en intercambios comerciales, sociales y en temas de educación".

Antes había aterrizado en el aeropuerto de la capital el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, y está previsto que hoy también lleguen las delegaciones de Colombia y El Salvador, encabezadas por sus respectivos vicepresidentes, José Manuel Restrepo y Félix Ulloa, según informó la organización.

La mandataria de Costa Rica, Laura Fernández, fue la primera en arribar a la capital de España, este domingo, para participar en la reunión internacional, organizada por la Secretaría General Iberoamericana y el Gobierno de España como país anfitrión.

También estarán en la cumbre de Madrid los presidentes de Guatemala, Bernardo Arévalo; de Paraguay, Santiago Peña; y de República Dominicana, Luis Abinader.

Pendiente de confirmación está todavía la presencia de otros líderes, entre ellos el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, recién reelegido para un nuevo mandato; la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, y la mandataria encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.

Es ya tradicional que antes de cada cumbre iberoamericana haya una reunión de empresarios de la región, que en esta ocasión se celebrará en la plaza de toros de Las Ventas de Madrid los días 3 y 4 de noviembre.