"Tiempo inestable" predominará en la zona central esta semana

La Dirección Meteorológica de Chile anticipó que, desde hoy lunes hasta el viernes, predominará un "tiempo inestable" en la zona central del país, con temperaturas primaverales en los valles, y posibles lluvias en sectores cordilleranos.

Según la proyección compartida por la institución, entre las regiones de Coquimbo y el Maule "predominará el cielo con nubosidad parcial, y ocasionalmente nublado", con temperaturas que oscilarán entre los 20 y los 22 grados en los valles.

En paralelo, "en cordillera y precordillera se mantiene la probabilidad de tormentas eléctricas por las tardes y chubascos ocasionales". Asimismo, un sistema frontal aterrizará con lluvias en la Región del Biobío mañana martes.

Para la zona sur, en tanto, se prevé que "el paso de dos sistemas frontales e inestabilidad atmosférica provocarán chubascos desde La Araucanía hasta el tramo norte de la Región de Aysén hasta el día jueves".

Dicha inestabilidad se mantendrá en las zonas central y centro sur hasta el viernes, para cuando se prevé un "cambio drástico" de las condiciones, "debido al fortalecimiento de las altas presiones, que generará estabilidad troposférica y un importante aumento térmico".

Las altas presiones también alterarán la situación en la zona austral, que después de vivir un sistema frontal con viento intenso mañana martes, registrará condiciones más estables a partir del fin de semana.