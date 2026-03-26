Tenista chileno fue apuñalado en violento asalto: Hay tres detenidos tras persecución

Un violento asalto afectó durante la noche de este martes al tenista nacional Diego Ortiz Gamonal (1.766° de la ATP), quien fue apuñalado por un grupo de delincuentes para robarle su vehículo en la comuna de Providencia.

El hecho se registró pasadas las 21:00 horas en la esquina de Avenida Pocuro con Ricardo Lyon. En ese lugar, mientras el joven esperaba el cambio de luz en un semáforo, fue interceptado por los sujetos, quienes lo atacaron con armas blancas en diversas ocasiones para obligarlo a descender del móvil.

Tras el ataque, los antisociales se dieron a la fuga, mientras que la víctima fue trasladada de urgencia a la Clínica Santa María, donde permanece internada y se encuentra fuera de riesgo vital.

Carabineros desplegó un amplio operativo que incluyó el apoyo del helicóptero institucional de la Prefectura Aérea. El vehículo sustraído, junto al automóvil en que se movilizaban los delincuentes, fueron divisados inicialmente en la zona de Buin, iniciándose un seguimiento controlado por diversas autopistas.

La persecución terminó en la intersección de Cerro El Altar con Cerro Marmolejo, en la comuna de Puente Alto. En dicho lugar, la conductora del vehículo robado impactó a una patrulla de la institución, dejando a dos funcionarios de la 66ª Comisaría Bajos de Mena con lesiones de diversa consideración.

Finalmente, la policía uniformada logró la detención de tres personas: un hombre, una mujer y un adolescente de 15 años, quienes quedaron a disposición del Ministerio Público para su respectivo control de detención.