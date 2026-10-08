Tomás Barrios cayó ante el número 506 del mundo en el Challenger Antofagasta
El chillanejo, tercer cabeza de serie del torneo, dejó escapar la victoria tras ir en ventaja.
El chillanejo, tercer cabeza de serie del torneo, dejó escapar la victoria tras ir en ventaja.
Esta semana se está disputando en nuestro país el Challenger de Antofagasta y el certamen se quedó sin chilenos en carrera. Es que Tomás Barrios (132° del ranking ATP) frustró este jueves su paso a los cuartos de final de la competencia.
El chillanejo, tercer cabeza de serie del torneo, dejó escapar la victoria y cayó frente al invitado colombiano Miguel Tobón (506°) por parciales de 3-6, 7-6 (3) y 7-6 (2), luego de tres horas y 16 minutos.
"Tomi" desperdició en sel segundo set cuatro match points, mientras que en el tercer capítulo sacó por el partido 6-5, pero no pudo abrochar y nuevamente se inclinó en un tiebreak.
Con esto, el cafetalero fue el que avanzó y se medirá en ronda de ocho mejores con el ganador de la llave que protagonizarán más tarde el boliviano Juan Carlos Prado Angelo (162°), quinto sembrado, y el brasileño Pedro Boscardin Dias (242°).
Consignar que Barrios era el único representante chileno en carrera después de las eliminaciones de Matías Soto y Nicolás Villalón en sus respectivos estrenos durante el martes.