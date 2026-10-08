Tomás Barrios cayó ante el número 506 del mundo en el Challenger Antofagasta

Esta semana se está disputando en nuestro país el Challenger de Antofagasta y el certamen se quedó sin chilenos en carrera. Es que Tomás Barrios (132° del ranking ATP) frustró este jueves su paso a los cuartos de final de la competencia.

El chillanejo, tercer cabeza de serie del torneo, dejó escapar la victoria y cayó frente al invitado colombiano Miguel Tobón (506°) por parciales de 3-6, 7-6 (3) y 7-6 (2), luego de tres horas y 16 minutos.

"Tomi" desperdició en sel segundo set cuatro match points, mientras que en el tercer capítulo sacó por el partido 6-5, pero no pudo abrochar y nuevamente se inclinó en un tiebreak.

Con esto, el cafetalero fue el que avanzó y se medirá en ronda de ocho mejores con el ganador de la llave que protagonizarán más tarde el boliviano Juan Carlos Prado Angelo (162°), quinto sembrado, y el brasileño Pedro Boscardin Dias (242°).

Consignar que Barrios era el único representante chileno en carrera después de las eliminaciones de Matías Soto y Nicolás Villalón en sus respectivos estrenos durante el martes.