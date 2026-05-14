Tomás Barrios desperdició un match point antes de caer en Oeiras

El tenista chileno Tomás Barrios (134° de la ATP) dejó pasar una clara ventaja ante el estadounidense Emilio Nava (108°) para caer en tres disputados sets y despedirse del Challenger de Oerias, en Portugal.

El chillanejo llegó a estar 3-0, en el tercer set, pero el norteamericano reaccionó y terminó imponiéndose por 2-6, 6-4 y 7-6 (9) en un duelo que se prolongó por dos horas y 43 minutos.

El número tres de Chile ofreció dura resistencia antes de sucumbir al punto de tener un punto de partido en el desempate del tercer set, pero finalmente tras salvar otros siete match point en contra, dijo adiós al certamen portugués.

Con este resultado, Barrios perdió 14 puntos ATP y cede un lugar en el Ranking Live, ubicándose 135°.