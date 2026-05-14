Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nublado y bruma
Santiago15.2°
Humedad65%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Tenis | Chilenos

Tomás Barrios desperdició un match point antes de caer en Oeiras

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El chillanejo dejó pasar varias oportunidades antes de caer ante el estadounidense Nava.

Tomás Barrios desperdició un match point antes de caer en Oeiras
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El tenista chileno Tomás Barrios (134° de la ATP) dejó pasar una clara ventaja ante el estadounidense Emilio Nava (108°) para caer en tres disputados sets y despedirse del Challenger de Oerias, en Portugal.

El chillanejo llegó a estar 3-0, en el tercer set, pero el norteamericano reaccionó y terminó imponiéndose por 2-6, 6-4 y 7-6 (9) en un duelo que se prolongó por dos horas y 43 minutos.

El número tres de Chile ofreció dura resistencia antes de sucumbir al punto de tener un punto de partido en el desempate del tercer set, pero finalmente tras salvar otros siete match point en contra, dijo adiós al certamen portugués.

Con este resultado, Barrios perdió 14 puntos ATP y cede un lugar en el Ranking Live, ubicándose 135°.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada