Tomás Barrios jugará este miércoles ante Nishesh Basavareddy en Portugal

El tenista nacional Tomás Barrios (134° del ranking ATP) está con todo listo y dispuesto para afrontar este miércoles la segunda ronda del Challenger de Oeiras IV, en Portugal.

El chileno fue programado para el primer turno de la cancha tres, es decir, a las seis de la mañana, momento en que medir fuerzas con el estadounidense Nishesh Basavareddy (154°), a quien derrotó en su único encuentro registrado en marzo pasado en la primera ronda de la qualy del Masters de Miami.

Si logra repetir su victoria sobre el norteamericano, el chillanejo desafiará al vencedor entre el invitado local Tiago Pereira (304°) y otro estadounidense, Emilio Nava (108°).