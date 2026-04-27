Tomás Barrios logró debut triunfal en el Challenger de Mauthausen
El chillanejo espera rival para los octavos de final del torneo austriaco.
El chillanejo espera rival para los octavos de final del torneo austriaco.
El tenista chileno Tomás Barrios (123° de la ATP) sufrió más de la cuenta para vencer al local Sebastian Sorger (436°) en la primera ronda del Challenger de Mauthausen, en Austria.
El chillanejo tuvo un buen inicio, pero en el segundo set el joven tenista local volvió al partido y forzó el tercer set donde finalmente el número tres de Chile selló el partido por 6-1, 2-6 y 6-4 en un duelo que se prolongó por dos horas y cinco minutos.
El próximo desafío de Barrios será el vencedor del duelo entre el también austriaco Lukas Neumayer (195°) y el taiwanés Chun Hsin Tseng (168°).
Pese a la victoria, el chileno está perdiendo 42 puntos lo que le vale un descenso de 10 puestos en el Ranking Live ubicándose en el puesto 133°.