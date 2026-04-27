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Tópicos: Deportes | Tenis | Chilenos

Tomás Barrios logró debut triunfal en el Challenger de Mauthausen

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El chillanejo espera rival para los octavos de final del torneo austriaco.

Tomás Barrios logró debut triunfal en el Challenger de Mauthausen
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El tenista chileno Tomás Barrios (123° de la ATP) sufrió más de la cuenta para vencer al local Sebastian Sorger (436°) en la primera ronda del Challenger de Mauthausen, en Austria.

El chillanejo tuvo un buen inicio, pero en el segundo set el joven tenista local volvió al partido y forzó el tercer set donde finalmente el número tres de Chile selló el partido por 6-1, 2-6 y 6-4 en un duelo que se prolongó por dos horas y cinco minutos.

El próximo desafío de Barrios será el vencedor del duelo entre el también austriaco Lukas Neumayer (195°) y el taiwanés Chun Hsin Tseng (168°).

Pese a la victoria, el chileno está perdiendo 42 puntos lo que le vale un descenso de 10 puestos en el Ranking Live ubicándose en el puesto 133°.

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