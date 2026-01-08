Síguenos:
Tópicos: Deportes | Tenis | Chilenos

Tomás Barrios perdió su invicto de 2026 y dijo adiós a Canberra

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El chileno ahora se enfocará en las clasificaciones del Abierto de Australia.

El tenista chileno Tomás Barrios (108° de la ATP) cedió su invicto de 2026 luego de caer en los cuartos de final del Challenger de Canberra, en Australia, ante el local James McCabe (188°).

El chillanejo no tuvo opciones en el primer set y aunque mejoró en el segundo parcial, no pudo con el potente servicio del oceánico, quien terminó imponiéndose por 6-1 y 7-6.

Ahora el número tres de Chile se enfocará en las clasificaciones del Abierto de Australia, que se inician el 12 de enero.

Con este resultado, Barrios aparecerá el próximo lunes en el puesto 106° de la clasificación mundial.

