Tópicos: Deportes | Tenis | Chilenos

Tomás Barrios se recuperó a tiempo para avanzar a cuartos en Canberra

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El chileno ya tiene rival para buscar su paso a las semifinales.

Tomás Barrios se recuperó a tiempo para avanzar a cuartos en Canberra
El tenista chileno Tomás Barrios (108° de la ATP) mantuvo su buen nivel en el inicio de 2026 luego de instalarse en los cuartos de final del Challenger de Canberra, en Australia, tras vencer al francés Ugo Blanchet (144°) en un intenso partido.

El chillanejo debió sacar lo mejor de su repertorio para terminar imponiéndose por 6-7 (6), 6-3 y 7-6 (4) en un duelo que se prolongó por tres horas y 17 minutos.

El número tres de Chile ahora se verá las caras ante el local James McCabe (188°), quien lo venció el año pasado en la qualy de Wimbledon.

Desde ya, Barrios se asegura sumar ocho puntos y un alza de dos casilleros, instalándose en el puesto 106° del Ranking Live.

Las + leídas
