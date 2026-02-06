Minsal: Guagua con sarampión está "en buen estado de salud"

La guagua de 11 meses que protagonizó el segundo caso importado de sarampión en Chile durante este año presenta una evolución favorable.

Según el último reporte de las autoridades de salud, el menor se encuentra actualmente asintomático y ha superado el periodo de transmisión de la enfermedad.

El contagio se produjo durante un viaje familiar a México y, dado que el paciente aún no cumplía la edad para el esquema de vacunación obligatorio (fijado a los 12 y 36 meses), cursó la enfermedad tras retornar al país, lo que activó de inmediato los protocolos de vigilancia en la Región de Coquimbo.

Jorge Vilches, jefe del Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud (Minsal), entregó detalles sobre el manejo médico del pequeño, destacando que no requirió medidas de cuidado crítico.

"El lactante se encuentra actualmente en buen estado de salud. Todo el proceso de atención se dio de manera ambulatoria; eso implica que no estuvo internado ni hospitalizado porque cursó un cuadro leve", explicó la autoridad.

Vilches añadió que, aunque el menor ya no contagia, el foco está puesto ahora en el seguimiento de sus contactos estrechos por un periodo de 21 días.

El caso ha generado preocupación debido a que el lactante visitó un centro comercial en la Región de Coquimbo mientras aún podía transmitir el virus. Ante esto, el Minsal reiteró la recomendación de vacunar voluntariamente a los menores de un año al menos 15 días antes de realizar viajes internacionales a zonas con brotes activos.

Dengue y hanta

Este hito se suma a una compleja agenda sanitaria estival que incluye una vigilancia estricta sobre el virus hanta, que ya registra cuatro contagios y tres fallecimientos en lo que va del 2026.

En paralelo, la alerta por enfermedades transmitidas por vectores se mantiene tras el hallazgo de ejemplares y huevos del mosquito Aedes aegypti —transmisor del dengue— en el Aeropuerto de Santiago y en el Terminal Rodoviario de Iquique, en la Región de Tarapacá.

Aunque solo se han reportado tres casos de dengue, todos importados, se han realizado operativos de fumigación preventiva. Las autoridades buscan evitar la propagación del mosquito en territorio nacional para impedir que la enfermedad se vuelva endémica.

Emergencias alérgicas

La contingencia también se ha visto marcada por el grave estado de salud de la ex primera dama Marta Larraechea, esposa del expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle (1994-2000), quien permanece internada en la Clínica Alemana, tras sufrir una picadura de abeja que derivó en un shock anafiláctico y un posterior paro cardiorrespiratorio.

Valentina Pino, jefa de la Red de Urgencias del Minsal, advirtió sobre la rapidez con la que actúan estas crisis inmunológicas. "Estas reacciones más graves se desarrollan en pocos minutos después de la exposición, desde los primeros instantes hasta los 30 minutos", detalló.

La profesional enfatizó la importancia de reconocer síntomas como placas rojas en la piel, dificultad respiratoria o picazón en la garganta, instando a los viajeros a identificar previamente los centros asistenciales más cercanos a sus destinos de vacaciones.

Finalmente, en el litoral nacional, la autoridad sanitaria mantiene la vigilancia sobre la presencia de la fragata portuguesa. Actualmente, solo se mantiene la prohibición de baño en Playa Amarilla, en la comuna de Concón (Región de Valparaíso), debido a la presencia de este hidrozoo.