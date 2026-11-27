El equipo de Italia mantuvo su condición de campeón defensor en la Copa Davis tras imponerse este viernes por un reñido 2-1 ante República Checa en Bolonia, accediendo a la definición del certamen continental por cuarta edición consecutiva.

La eliminatoria arrancó favorable para los locales con el triunfo de Lorenzo Musetti (27°) sobre Jakub Mensik (15°) por 6-3 y 6-4, pero la escuadra centroeuropea igualó el marcador en el segundo turno individual gracias a la victoria de Jiri Lehecka (14°) frente a Flavio Cobolli (7°) por 6-2, 1-6 y 6-3.

El desenlace se produjo en el duelo de dobles, donde la dupla compuesta por Musetti y Andrea Vavassori revirtió un inicio adverso para vencer a Lehecka y Tomas Machac por parciales de 3-6, 6-1 y 7-6(4) en el Supertennis Arena.

Con esta victoria, el representativo adiestrado por Filippo Volandri sumó 16 series ganadas consecutivas en la competición e igualó el registro de Suecia en 1986 con su cuarta definición consecutiva, donde buscará retener el trofeo frente al vencedor de la llave entre España y Gran Bretaña.