Este domingo World Tennis realizó el sorteo para las Qualifiers de la Copa Davis 2027, que dejó a Chile con una dura serie contra Francia en la primera ronda.

El equipo capitaneado por Nicolás Massú enfrentará a los galos como forastero, tras definirse la localía mediante sorteo. La fase inicial se disputará entre el 5 y el 7 de febrero.

El vencedor disputará el pase al Final 8 contra Perú o Gran Bretaña, semifinalista de este año y que será local frente al elenco del país vecino.

En su última convocatoria por la Copa Davis 2026, Francia no contó con sus tres principales raquetas en el ranking ATP: Arthur Fils (6°), Luca Van Assche (34°) y Ugo Humbert (38°).

De todas formas, cuentan con varios tenistas en el Top 100: Quentin Halys (45°) lideró una selección completada por Arthur Rinderknech (57°), Benjamin Bonzi (93°), Alexandre Muller (158°) y Pierre-Hugues Herbert (243°).

Chile, en tanto, cuenta con Alejandro Tabilo como único representante entre los mejores 100 del mundo (31°). Bastante más atrás en el ranking están Marcelo Tomás Barrios (203°), Cristian Garin (254°) y Matías Soto (259°).

- Revisa el cuadro completo de las Qualifiers de Copa Davis 2027: