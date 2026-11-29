Chile enfrentará a Francia en las Qualifiers de la Copa Davis 2027
El equipo nacional tendrá un duro desafío como visitante.
El equipo nacional tendrá un duro desafío como visitante.
Este domingo World Tennis realizó el sorteo para las Qualifiers de la Copa Davis 2027, que dejó a Chile con una dura serie contra Francia en la primera ronda.
El equipo capitaneado por Nicolás Massú enfrentará a los galos como forastero, tras definirse la localía mediante sorteo. La fase inicial se disputará entre el 5 y el 7 de febrero.
El vencedor disputará el pase al Final 8 contra Perú o Gran Bretaña, semifinalista de este año y que será local frente al elenco del país vecino.
En su última convocatoria por la Copa Davis 2026, Francia no contó con sus tres principales raquetas en el ranking ATP: Arthur Fils (6°), Luca Van Assche (34°) y Ugo Humbert (38°).
De todas formas, cuentan con varios tenistas en el Top 100: Quentin Halys (45°) lideró una selección completada por Arthur Rinderknech (57°), Benjamin Bonzi (93°), Alexandre Muller (158°) y Pierre-Hugues Herbert (243°).
Chile, en tanto, cuenta con Alejandro Tabilo como único representante entre los mejores 100 del mundo (31°). Bastante más atrás en el ranking están Marcelo Tomás Barrios (203°), Cristian Garin (254°) y Matías Soto (259°).
- Revisa el cuadro completo de las Qualifiers de Copa Davis 2027: