La Brigada Investigadora de Delitos Contra el Medio Ambiente y Patrimonio Cultural (Bidema) Arica de la PDI detuvo en Calama a 14 ciudadanos de nacionalidad francesa este sábado, acusados del delito de daños a monumentos nacionales tras ingresar de forma no autorizada al cerro Unita, lugar donde se emplaza el milenario geoglifo del Gigante de Tarapacá.

Según consignó Emol, las pesquisas permitieron reconstruir la cronología de la transgresión al patrimonio nacional gracias al apoyo municipal y el trabajo conjunto con dotaciones policiales de otras comunas del norte del país.

Al respecto, el inspector Jorge Cárdenas, oficial de la Bidema Arica, detalló que "el trabajo en el sitio del suceso y la revisión de evidencias fílmicas obtenidas desde la Municipalidad de Huara permitieron establecer que el hecho habría ocurrido la mañana del 23 de noviembre, cuando sujetos desconocidos habrían ingresado a este cerro donde se ubica el Gigante de Tarapacá".

"Posteriormente, y en coordinación con otras unidades, específicamente Calama y Tocopilla, se logró la individualización de 14 personas, para quienes, en base a toda la información recogida, se solicitó la orden de detención", precisó el funcionario policial.

Una vez situados y arrestados en el cuartel Granaderos de Calama, los extranjeros fueron interrogados en su idioma natal por los detectives a cargo de las diligencias.

Tras formalizar el procedimiento policial en cumplimiento de las instrucciones emanadas por el Juzgado de Garantía de Pozo Almonte, los 14 imputados quedaron bajo custodia a la espera de su respectiva audiencia de control de detención, la cual se programó para desarrollarse esta jornada de manera telemática.