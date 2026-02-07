Chile saldrá a liquidar la seria contra Serbia en las Qualifiers de Copa Davis

Tras una positiva jornada de viernes, el equipo chileno de Copa Davis quedó con la primera opción para cerrar su llave ante Serbia en la primera ronda de las Qualifiers 2026.

Marcelo Tomás Barrios dio el primer paso con un triunfazo ante Dusan Lajovic en dos sets (7-5 y 7-6 (7)). El chillanejo estalló en festejos luego de un rudo comienzo de serie.

Más sufrido fue el 2-0 de Chile, pues Alejandro Tabilo se vio complicado por el joven Ognjen Milic, aunque logró despertar a partir del segundo set.

"Jano" logró dar vuelta el encuentro con parciales de 6-7(3), 6-2 y 6-4 y así dejar en manos del dobles la oportunidad de conectar el paso a la siguiente fase, donde España espera rival para septiembre.

Será el propio Tabilo quien saltará a la cancha para el duelo de duplas, junto a Nicolás Jarry. Los rivales serán dos especialistas en la modalidad: Los gemelos Iván y Matej Sabanov.

En caso de que Serbia descuente, se prevé otro duelo para Tabilo en singles, esta vez ante Lajovic, aunque Nicolás Massú tiene como cartas a Cristián Garin y Matías Soto.

En tanto, Tomás Barrios está presupuestado para cerrar contra Milic si los eslavos logran poner el 2-2 en el enfrentamiento.

La crucial jornada tenística de este sábado 7 de febrero en el Court Central "Anita Lizana" arrancará a las 18:00 horas y podrás seguir todos los detalles en la señal de Cooperativa Deportes y los Marcadores Virtuales de Cooperativa.cl.