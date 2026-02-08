Síguenos:
Tópicos: Deportes | Tenis | Copa Davis

Chile se medirá a España en tierras nacionales por la Copa Davis

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La escuadra española cuenta con la gran figura de Carlos Alcaraz.

Chile se medirá a España en tierras nacionales por la Copa Davis
Tras el contundente triunfo de Chile por 4-0 ante Serbia por la primera ronda del Grupo Mundial I de la Copa Davis, la escuadra nacional se enfrentará a España en la siguente fase.

El equipo español cuenta con la gran figura Carlos Alcaraz, número uno del ranking ATP y actual campeón del Abierto de Australia, no obstante, las dudas en torno al la presencia del murciano en Chile ya es tema dado que vendrá de jugar el US Open, algo similar a lo que ocurrió recientemente con Novak Djokovic.

Además del murciano, el elenco capitaneado por el extenista David Ferrer, cuenta con nombres destacados del circuito como lo son: Alejandro Davidovich Fokina (15° y quien está peleado con Ferrer), Jaime Munar (37°), Pedro Martínez (77°), Roberto Bautista Agut (89°) y Pablo Carreño Busta (100°).

¿Dónde y cuándo jugarán Chile frente a España por Copa Davis?

La serie se disputará en Chile y le otorgará al ganador un puesto en las Finales de la Copa Davis.

Los duelos entre nacionales y europeos serán en septiembre de 2026, probablemente el viernes 18 y el sábado 19 en sede aún por determinar.

