Corea del Sur dio el gran golpe y despachó a Argentina en la Copa Davis

Este domingo, Argentina recibió un duro golpe en la Copa Davis, pues Corea del Sur revirtió un 1-2 en contra para avanzar a la segunda ronda de las Qualifiers.

Aunque los principales exponentes trasandinos están abocados en el Abierto de Buenos Aires, de todas formas la diferencia entre rankings ATP era considerable, con el conjunto argentino arriba en el papel, tanto por números como por tradición.

La jornada sabatina en Busan terminó empatada, pues el trasandino Thiago Tirante (95°) venció a Hyeon Chung (392°) por 2-6, 7-5 y 7-6(5), pero luego el coreano Soonwoo Kwon (343°) igualó con un 7-6(6) y 6-2 sobre Marco Trungelliti (134°).

Argentina pasó al frente con el dobles este domingo: Guido Andreozzi y Federico Gómez se impusieron a la dupla de Jisung Nam y Uisung Park con parciales de 6-3 y 7-5.

Sin embargo, los dueños de casa se hicieron fuertes en los últimos dos singles para llevarse la serie por 3-2.

Kwon derrotó a Tirante por 6-4, 4-6 y 6-3 para estirar todo al quinto punto. Allí, Chung se alzó como héroe al anotarse con el triunfo decisivo frente a Trungelliti, por 6-4 y 6-3 en una hora y 29 minutos.

De esta manera, Corea del Sur enfrentará en la segunda fase al vencedor entre Países Bajos e India.

Respecto a los trasandinos, en septiembre deberán disputar el Grupo Mundial I para buscar un lugar en las Qualifiers del 2027, misma situación de Perú, que cayó 4-0 con Alemania.

Por otro lado, Paraguay logró una victoria histórica, pues selló un 3-1 en el play-off ante Rumania para volver al Grupo Mundial I luego de 22 años.