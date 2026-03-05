David Ferrer jugó al misterio con presencia de Alcaraz en serie de Copa Davis ante Chile

El capitán del equipo de España de tenis, David Ferrer, calificó este jueves como "muy complicada" la próxima serie de Copa Davis frente a Chile. El seleccionador analizó el cruce programado para septiembre en nuestro país y mantuvo la incertidumbre sobre la convocatoria del actual referente del circuito mundial, Carlos Alcaraz.

"Tenerle te va a cambiar mucho la eliminatoria. Ya se verá. No quiero adelantar acontecimientos", aseguró el estratego ibérico durante un acto realizado en el Club Internacional de Tenis en Majadahonda, Madrid.

El profesional remarcó que la presencia del murciano es un factor determinante, pero que la decisión final dependerá del calendario del jugador.

David Ferrer elogió la calidad de los tenistas chilenos y el ambiente que enfrentarán en Chile. "Jugamos fuera de casa, el público va a estar en contra y tienen muy buenos jugadores como Nicolás Jarry, Alejandro Tabilo o Cristian Garin. Veremos cómo se nos da la situación, aunque estoy ilusionado en pasar la eliminatoria y estar en las finales de Bolonia", afirmó el finalista de Roland Garros.

El enfrentamiento entre España y Chile está fijado entre el 18 y el 20 de septiembre, instancia donde se definirá un cupo para la fase final en Italia. Pese a que aún no se confirma la sede ni la superficie oficial, el equipo europeo ya monitorea el desempeño de los singlistas nacionales en el circuito ATP.

El conductor español manifestó su satisfacción por la aparición de nuevos talentos en su país, como Rafa Jódar o Martín Landaluce, quienes asoman como alternativas de recambio. David Ferrer concluyó que el objetivo es conformar el plantel más competitivo posible para asegurar el paso a la ronda de los ocho mejores de la Copa Davis.