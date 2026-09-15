España inició en Santiago su preparación para enfrentar a Chile por Copa Davis

El equipo español de Copa Davis ya se encuentra en Santiago preparando la serie ante Chile que entregará un cupo para la Final 8 de Bolonia, con sus primeros entrenamientos de adaptación antes de los partidos del fin de semana.

Rafa Jódar, Daniel Mérida, Jaume Munar y Martín Landaluce ya trabajan bajo las órdenes del capitán David Ferrer, mientras Pedro Martínez se incorporará después de disputar la final del Challenger de Génova.

"Las sensaciones han sido buenas, la pista está bastante bien cuidada y hemos tenido todas las facilidades de la organización", comentó Ferrer, quien explicó que la primera jornada estuvo enfocada en la adaptación al cambio horario y la altura.

El extenista también valoró la juventud de su plantel. "Como capitán me gusta que haya jugadores jóvenes que vayan creciendo, tanto personalmente como tenísticamente", declaró.

Ferrer destacó especialmente a Rafa Jódar y Daniel Mérida, y aseguró que ambos llegan después de una temporada de importante crecimiento.

Además, el capitán español anticipó el ambiente que encontrarán en la cancha Anita Lizana: "Venimos a competir y a darlo todo. Yo confío mucho en mi equipo porque son jugadores muy buenos que han competido en grandes eventos y en situaciones de presión", afirmó.

Chile afrontará la eliminatoria con Alejandro Tabilo, Cristian Garin, Barrios y Matías Soto, bajo la conducción de Nicolás Massú. Ambos países se enfrentaron anteriormente en 1928 y 1965, con triunfos para España.