Incendio afecta a empresa de seguridad y genera cortes de tránsito en San Diego

Un incendio de gran magnitud afecta este mediodía a una empresa de seguridad ubicada en el barrio San Diego, en la comuna de Santiago.

Aunque el siniestro llegó hasta una imprenta, en el lugar trabajan 11 compañías de Bomberos que lograron evitar que el fuego afectara a otros inmuebles.

El comandante Juan Pablo Slako detalló que "se trata de dos propiedades, una bodega de insumos de seguridad y la otra es una imprenta. El fuego estaría contenido en este sector, no se estaría propagando a los sectores aledaños, por lo tanto estamos en una fase de extinción todavía, con 22 carros trabajando en el lugar".

Debido a la emergencia, la autoridad mantiene el tránsito suspendido en San Diego, entre la calle Santiago y Avenida Matta.