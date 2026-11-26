El equipo de Gran Bretaña se instaló en las semifinales de la Copa Davis este jueves en Bologna, Italia, tras ganar por 2-1 la serie ante Alemania, que solo contó con el triunfo del número uno del mundo, Alexander Zverev.

La serie comenzó de forma favorable para los británicos, con el triunfo de Cameron Norrie (52°) por 6-3, 3-6 y 6-2 sobre Jan-Lennard Struff (39°).

En el segundo partido, Alemania consiguió igualar la serie, con un sólido 6-3 y 6-2 de Alexander Zverev sobre Arthur Frey (32°), llevando la definición a los dobles.

Finalmente, en el tercer partido, la dupla de Neal Skupski y Henry Patten se impuso por 6-2 y 7-6(6) ante los germanos Kevin Krawietz y Tim Puetz, permitiendo la victoria de los británicos.

Con este triunfo, Gran Bretaña alcanzó la semifinal de la Copa Davis por primera vez desde 2019, y su próximo rival saldrá del ganador de la serie entre España y Austria.