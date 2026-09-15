Massú desafió a España para la Copa Davis: "Siempre me quiero enfrentar con los mejores"

El capitán del equipo chileno de Copa Davis, Nicolás Massú, anticipó la serie frente a España que se disputará este sábado 19 y domingo 20 de septiembre en el Estadio Nacional, y dejó claro que no le incomoda enfrentar a una de las grandes potencias del tenis mundial.

"Todas las Copas Davis son importantes", expresó el extenista, quien recordó que Chile no ha perdido como local desde que asumió como capitán y valoró que el equipo nacional se encuentre actualmente entre los 16 mejores del mundo.

"Para enfrentar a los mejores del mundo es porque has hecho un camino y has recorrido durante años. Hoy día estamos dentro de los 16 mejores equipos del mundo, eso es un logro, pero nosotros queremos seguir subiendo, queremos seguir mejorando", resaltó el doble campeón olímpico.

Massú valoró enfrentar a una potencia como España

El capitán nacional también destacó el nivel del equipo español, que contará con jugadores jóvenes como Rafael Jódar y Daniel Mérida, ambos debutantes en Copa Davis.

"Tienen jugadores muy jóvenes que pueden jugar en todas las superficies, que tienen un tenis bastante moderno", sostuvo Massú, quien además proyectó que varios de los integrantes del equipo hispano aparecerán durante los próximos años en los primeros lugares del ranking mundial.

Respecto de la localía, el extenista remarcó la importancia de jugar en arcilla y frente al público chileno. "Es un lugar que nos ha traído siempre resultados positivos, tenemos confianza. Qué mejor que enfrentarse a países que están dentro de los mejores del mundo", señaló.

"Cuando uno se dedica a un deporte, por lo menos en el caso mío, siempre me quiero enfrentar con los mejores del mundo", agregó.

La crisis de la Federación de Tenis

El capitán también se refirió a la crisis que atraviesa la Federación de Tenis de Chile y reconoció que la situación fue seguida con preocupación por el equipo nacional.

"Lo que más me preocupaba a mí es que esta Copa Davis se pudiera hacer de forma normal", comentó Massú, quien aseguró que desde la llegada del equipo han podido entrenar y trabajar sin inconvenientes.

"Nos hemos preocupado solamente de practicar, de entrenar y de organizarnos, así que en ese sentido estoy tranquilo. Las entidades oficiales y correspondientes tendrán que seguir trabajando en lo que tienen que hacer", cerró.