El equipo de República Checa se clasificó este martes para las semifinales de la Fase Final de la Copa Davis tras imponerse a Canadá en los cuartos de final, con Tomas Machac (889° del ATP) y Jiri Lehecka (14°) como protagonistas, y regresar así a esta ronda por primera vez desde 2014.

El oriundo de Beroun abrió la serie con una victoria por 6-2, 3-6 y 6-2 sobre Liam Draxl (154°), compromiso en el que el tenista europeo impuso su regularidad de entrada y retomó el dominio en el tercer parcial tras la reacción del norteamericano.

En el segundo cruce individual, Lehecka sentenció la clasificación al superar por 7-6(4) y 6-2 a Felix Auger-Aliassime (17°), quien volvió a pisar una cancha de tenis por primera vez desde el 14 de octubre, cuando tuvo que retirarse por lesión en el Masters de Shanghái.

Con el resultado que hizo innecesaria la disputa del partido de dobles, el equipo checo esperará rival para el duelo de este viernes, donde se medirá ante el vencedor de la llave entre Italia y Corea del Sur.