Tabilo tras vencer a Milic: Era importante terminar el día 2-0, hay que ir con todo

Tras sortear una dura contienda, Alejandro Tabilo mostró su satisfacción por haber vencido a Ognjen Milic y afianzar a Chile en miras a sellar su serie ante Serbia por las Qualifiers de la Copa Davis 2026.

"Estoy contento, obviamente. Era muy importante terminar el día 2-0, pero todavía no se termina la pega. Hay que ir con todo y ver cómo estamos todos físicamente, y ver cómo salimos a la cancha", dijo en conferencia de prensa.

"Estoy muy bien. De hecho, estoy muy contento por cómo terminé en cuanto al cansancio. En ningún momento me sentí fatigado o con calambres, nada. Tuve un dolor de cabeza similar a lo que me pasó en Roland Garros, pero pude salir adelante, me ayudó mucho el doctor", contó.

Respecto al duelo en duplas que puede cerrar la llave a favor de Chile, "Jano" fue cauto: "Hay que ir viendo. Ojalá poder sacarlo ahí en el dobles y ver cómo sale eso primero. Estamos todos muy enfocados".

Sobre las complicaciones que el joven Milic le hizo pasar, Tabilo admitió que enfrentar a jóvenes "es muy difícil, sobre todo un junior de 18 años que viene muy bien, con ritmo. La Davis en sí siempre es muy dura, no vale mucho el ranking y él, sobre todo, puede salir más suelto".

"Yo le di algunos errores, pero pude dar vuelta la página del primer set y estuve mucho más firme en el segundo", repasó.

La primera raqueta nacional también destacó al capitán Nicolás Massú: "El trabajo de Nico ha sido fundamental, una ayuda tremenda desde el principio, estudiando a todos los jugadores y viendo todas las posibilidades. Se agradece la entrega que da siempre

Por último, Tabilo se mostró "muy agradecido" hacia la gente, pues "también es una ayuda tremenda de todo el público. Sin ellos hubiera sido muy duro salir adelante de este partido. Agradezco que en un momento difícil de lo partido estuvieron alentando".

El número 1 de Chile será parte del dobles junto a Nicolás Jarry a partir de las 18:00 horas de este sábado 7 de febrero, contra los gemelos Iván y Matej Sabanov.