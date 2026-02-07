El jefe del Departamento de Epidemiología del Minsal, Jorge Vilches, se refirió en Cooperativa al segundo caso importado de sarampión en Chile -correspondiente a un bebé cuya familia retornaba de un viaje a México- y afirmó que el resurgimiento de la enfermedad se atribuye principalmente "a los grupos que promueven la no vacunación en los niños".

"En general, los esquemas de vacunación contra el sarampión son todos en la edad infantil, y hemos visto que normalmente el aumento de casos de manera explosiva ocurre en países que han ido perdiendo las coberturas de vacunación en su población de un año y de tres años", explicó Vilches.

"Entonces, insistimos, nosotros tenemos también la suerte y la buena experiencia a nivel poblacional de que tenemos una buena adherencia a esta herramienta de salud pública que es la vacunación, que es una de las herramientas más costo-efectivas para fortalecer nuestro cuerpo, poder estar preparados ante las distintas enfermedades", sostuvo el jefe de Epidemiología del Minsal.

"La idea es que las personas puedan ir verificando y chequeando también toda la información que circula, porque la verdad es que las vacunas, y también específicamente la del sarampión, es segura. Ha sido estudiada por distintos laboratorios y organismos internacionales que la certifican", exhortó la autoridad.

