[VIDEO] Festejo polémico y botellazos: Así fue el triunfo de Colombia ante Marruecos por Copa Davis

Un polémico final tuvo la serie entre Colombia y Marruecos por la Copa Davis, que se disputó en tierras norafricanas.

En el cuarto partido de la llave entre cafeteros y africanos, Nicolás Mejia (177°) le dio el triunfo a la escuadra sudamericana luego de vencer a Reda Bennani (556°). Tras la finalización del encuentro, el tenista colombiano celebró mandando a callar al público local y lanzando besos de forma burlesca a la banca donde estaban los jugadores del elenco de África.

Posterior al controvertido festejo, los hinchas magrebíes comenzaron a tirar botellas al reducto tenístico, lo que provocó que el conjunto colombiano saliera escoltado por seguridad.