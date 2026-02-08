Síguenos:
Tópicos: Deportes | Tenis | Copa Davis

[VIDEO] Festejo polémico y botellazos: Así fue el triunfo de Colombia ante Marruecos por Copa Davis

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Nicolás Mejia le dio la victoria a los colombianos frente a los marroquíes.

[VIDEO] Festejo polémico y botellazos: Así fue el triunfo de Colombia ante Marruecos por Copa Davis
Un polémico final tuvo la serie entre Colombia y Marruecos por la Copa Davis, que se disputó en tierras norafricanas.

En el cuarto partido de la llave entre cafeteros y africanos, Nicolás Mejia (177°) le dio el triunfo a la escuadra sudamericana luego de vencer a Reda Bennani (556°). Tras la finalización del encuentro, el tenista colombiano celebró mandando a callar al público local y lanzando besos de forma burlesca a la banca donde estaban los jugadores del elenco de África.

Posterior al controvertido festejo, los hinchas magrebíes comenzaron a tirar botellas al reducto tenístico, lo que provocó que el conjunto colombiano saliera escoltado por seguridad.

 

 

