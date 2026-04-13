Cristian Garin concretó sólido ascenso y regresó al Top 100 del ranking ATP

Comenzó una nueva semana de acción en el circuito profesional y, como es costumbre, la ATP actualizó su ranking mundial, dejando un saldo más que positivo para la segunda raqueta nacional, Cristian Garin.

El nacional fue el gran protagonista de la actualización para el tenis chileno dado que tras superar la fase de clasificación y alcanzar la segunda ronda en el Masters 1.000 de Montecarlo, Garin dio un salto espectacular de 26 casilleros, situándose nuevamente en la élite del tenis mundial al ubicarse en el puesto 83°.

Con esto, el nacional confirma su alza de nivel y recupera terreno importante de cara a los próximos desafíos en la gira de arcilla.

En la vereda opuesta, Alejandro Tabilo sufrió un retroceso en el escalafón. Pese a mantenerse como la primera raqueta de Chile, "Jano" cayó seis puestos para quedar 45°, debido a que no pudo defender los puntos obtenidos por los octavos de final que alcanzó el año pasado en el Principado.

Por otro lado, Tomás Barrios logró un leve respiro al subir tres lugares (120°), mientras que Nicolás Jarry apenas pudo escalar un peldaño (155°), pese a su destacada actuación llegando a semifinales en el Challenger de Madrid.

El ranking mundial también vivió un terremoto en su parte alta. El italiano Jannik Sinner concretó su asalto al número uno del mundo tras derrotar a Carlos Alcaraz en una vibrante final en Montecarlo. Con esto, el español descendió al segundo puesto, seguido por el alemán Alexander Zverev, quien cierra el podio.

Top ten de la ATP

1° Jannik Sinner (Italia) 13.350 puntos (+1)

2° Carlos Alcaraz (España) 13.240 (-1)

3° Alexander Zverev (Alemania) 5.555 (0)

4° Novak Djokovic (Serbia) 4.710 (0)

5° Felix Auger-Aliassime (Canadá) 4.100 (+2)

6° Ben Shelton (Estados Unidos) 3.900 (+2)

7° Alex de Miñaur (Australia) 3.895 (-1)

8° Taylor Fritz (Estados Unidos) 3.870 (+1)

9° Lorenzo Musetti (Italia) 3.625 (-4)

10° Daniil Medvedev (Rusia) 3.560 (0)

Ranking de los chilenos