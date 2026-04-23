Cristian Garin desperdició sus chances ante Blockx y se despidió de Madrid

El tenista chileno Cristian Garin (85° de la ATP) dijo adiós al Masters 1.000 de Madrid luego de caer este jueves ante el belga Alexander Blockx (69°) en un partido donde tuvo sus chances para quedarse con la victoria, pero que las terminó desperdiciando ante el repunte del europeo.

El jugador nacional tuvo un buen inicio, pero con el correr de los golpes, Blockx ganó confianza en la arcilla española y se terminó imponiendo por 4-6, 7-5 y 7-5 en dos horas y 21 minutos de juego.

En el primer set un quiebre en el tercer juego le permitió al chileno tomar una ventaja que inclinaría la balanza a su favor.

En el segundo, el nacido en Amberes reaccionó y se mantuvo en el partido hasta que logró un quiebre decisivo en el duodécimo juego para emparejar la cuenta.

En el tercer set, Blockx mantuvo la presión sobre el saque del chileno e incluso tuvo un punto de partido con el marcador 4-5, pero Garin se repuso y alargó el partido.

No obstante, con la cuenta 5-6, el belga no falló y quebró el saque del nacional para terminar ganando el partido.

Con esta derrota, Garin perderá 90 puntos de la ATP lo que le valdrá salir nuevamente del top 100 ubicándose en el puesto 105 del Ranking Live.