Cristian Garin logró triunfazo y se metió en el cuadro principal de Roma

El tenista chileno Cristian Garin (104° de la ATP) se instaló en el cuadro principal del Masters 1.000 de Roma luego de imponerse en un duro partido al británico Jan Choinski (122°) en la ronda final de las clasificaciones del torneo italiano.

El número dos de Chile se impuso por 6-2, 3-6 y 6-2 en un duelo que se prolongó por dos horas y seis minutos.

Garin tuvo un buen inicio, pero en el segundo set decayó y permitió la recuperación del inglés, quien, sin embargo, no pudo con la solvencia del nacional en el set decisivo.

Ahora el chileno queda a la espera del sorteo para saber quién será su rival, siendo una posibilidad que juegue ante Alejandro Tabilo, quien aguarda por un jugador salido de las clasificaciones.

Menos suerte tuvo Tomás Barrios (134°), quien dejó escapar una clara ventaja de 1-4 en el tercer set para terminar inclinándose por 6-3, 3-6 y 7-6 (4) ante el español Daniel Mérida (86°) en un dos horas y 32 minutos.

El chillanejo ahora debe esperar a que finalice el cuadro de las clasificaciones para ver si entra al sorteo de lucky loser ante una posible deserción en el cuadro principal.

De no concretarse, el nacional se enfocará en el Challenger de Oeiras.