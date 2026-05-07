Cristian Garin sacó a relucir sus mejores golpes para avanzar en Roma

El tenista chileno Cristian Garin (104° de la ATP) hizo gala de sus mejores golpes para vencer al argentino Juan Manuel Cerúndolo (72°) en la primera ronda del Masters 1.000 de Roma y sumar así su tercer triunfo consecutivo en la arcilla de la capital italiana.

Después de ganar dos partidos en las clasificaciones, mostró temple en momentos complicados y terminó imponiéndose en un duro partido por parciales de 7-6 (2) y 7-5 en un duelo que se prolongó por dos horas y 14 minutos.

El nacido en Arica se vio sólido desde el fondo de la cancha y también mostró buen pulso a la hora de buscar golpes cortos que terminaron complicando al trasandino.

Si bien en el primer set pudo haberlo finiquitado antes, quiebres consecutivos obligaron a jugar un desempate que Garin terminó dominando sin contrapesos.

En el segundo capítulo, el chileno salió de un momento complicado en el tercer juego y levantó un 0-40 para luego quebrar e irse 3-1.

Ahí Cerúndolo reaccionó y pudo equiparar el marcador, pero Garin se hizo nuevamente fuerte en la devolución y luego de una feble resistencia del argentino logró quebrar en el 12° juego para sellar el partido a su favor.

En la siguiente ronda, el nacional se verá las caras ante el español Alejandro Davidovich (23°), ante quien registra tres duelos previos en el circuito con ventaja de 2-1 para el europeo, quien se impuso Antwerp 2021 e Indian Wells 2023. Garin, en tanto, ganó en el Chile Open de 2020.