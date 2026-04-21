Cristian Garin sufrió con la remontada de Damm y cayó en la qualy de Madrid

El tenista chileno Cristian Garin (85° de la ATP) careció de consistencia y sufrió con la remontada del estadounidense Martin Damm (126°) para terminar perdiendo en la ronda final de las clasificaciones del Masters 1.000 de Madrid en tres disputados sets.

El número dos de Chile tuvo un inicio arrollador, pero terminó inclinándose por 6-2, 4-6 y 6-7 (5) en dos horas y 12 minutos para quedar en el camino.

Garin llegó a estar 4-0 en el primer set gracias a dos quiebres seguidos en el comienzo del partido, pero el norteamericano reaccionó en el segundo parcial y tras una sucesión de breaks igualó el marcador.

En el capítulo definitivo ambos jugadores mostraron consistencia en su juego, aunque Garin comenzó a mostrar dudas y en el 12° juego salvó cuatro puntos de partido.

Así llegaron al desempate, instancia donde Damm estuvo más sólido y terminó imponiéndose 7-5 para dejar al chileno en el camino. Eso sí, Garin aún tiene opciones de entrar al cuadro principal como lucky loser (perdedor afrotunado).

Con este resultado, Garin perderá 100 puntos ATP lo que le valdrá un descenso de casi 20 lugares apareciendo en el 104° del Ranking Live.