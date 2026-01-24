Es un vacío que nunca voy a poder llenar: Cristian Garin despide a su padre con emotivo mensaje

Cristian Garin publicó una conmovedora carta para despedir a su padre, Sergio Garin, quien falleció el viernes. A través de su cuenta de Instagram, la primera raqueta de Chile compartió un mensaje donde expresó su profundo dolor por la partida del pilar de su carrera.

"No tenerte acá se me hace profundamente difícil de aceptar. Es un vacío que siento que nunca voy a poder llenar", expresó el tenista al inicio de su publicación, junto a una fotografía de ambos durante su niñez.

En el texto, Garin se refirió a la larga batalla familiar contra una enfermedad. "Nos tocó perder una lucha de más de un año y medio contra una enfermedad casi invencible. Aun así, nunca dejamos de creer que podíamos ganarle", señaló.

El deportista también destacó el rol de su padre como un motor fundamental para cumplir sus metas. "Todo lo que diste para ayudarme a cumplir mis sueños, siempre sin pedir nada a cambio. Todo lo hacías por amor, por el simple hecho de verme feliz", agregó.

Garin cerró su mensaje con una promesa y una sentida despedida. "Te voy a elegir en todas mis vidas viejo. Y cuando nos volvamos a encontrar, te voy a cobrar la promesa que me hiciste. Descansá en paz gordito querido, estarás siempre en mi corazón", finalizó.