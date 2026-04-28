Garin dio vuelta el marcador y debutó con el pie derecho en Cagliari

El tenista chileno Cristian Garin, 85° del ranking ATP, debutó con un trabajado triunfo en el Challenger de Cagliari, luego de remontar ante el tunecino Moez Echargui, 144° del mundo, por 6-7 (5), 6-4 y 6-2 en dos horas y 45 minutos.

El nacional tuvo un inicio complejo, ya que cedió su servicio de entrada en el primer set, aunque logró recuperarse con un quiebre en el octavo juego para llevar la manga al tie break. En la definición, Garin no logró sostener el envión y terminó inclinándose por 7-5.

La reacción llegó en el segundo capítulo, donde el chileno resistió momentos complicados con su saque y aprovechó una ruptura en el séptimo game para igualar el partido con un 6-4.

En el tercer set, Garin elevó su rendimiento y cerró la remontada con un claro 6-2, favorecido también por las molestias físicas de su rival.

En la siguiente ronda, Cristian Garin enfrentará al portugués Nuno Borges, 49° del ranking y tercer cabeza de serie del torneo.

El único antecedente entre ambos fue en el ATP de Estoril, hace dos años, con victoria del chileno por 6-2 y 7-6 (3).