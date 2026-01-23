Luto en el tenis nacional: Falleció el padre de Cristián Garin

La Federación de Tenis de Chile informó este viernes el lamentable fallecimiento de Sergio Garín, padre del tenista nacional Cristian Garin.

"El directorio y toda la familia del tenis está de luto y manifiesta su más sentido pésame para nuestro jugador", publicó la Fetech en sus redes sociales.

"Enviamos fuerza y ánimo a Gago y toda su familia en este difícil momento", agregó la entidad.

Sergio Garin fue clave en la carrera de Cristian, impulsándolo desde su niñez para que fuera un tenista profesional.

"Gago" actualmente se encuentra en Chile, tras su tempranera eliminación en Abierto de Australia.