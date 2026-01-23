Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago21.1°
Humedad52%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Tenis | Cristian Garin

Luto en el tenis nacional: Falleció el padre de Cristián Garin

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La Fetech confirmó este viernes la partida de Sergio Garín.

Luto en el tenis nacional: Falleció el padre de Cristián Garin
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

La Federación de Tenis de Chile informó este viernes el lamentable fallecimiento de Sergio Garín, padre del tenista nacional Cristian Garin.

"El directorio y toda la familia del tenis está de luto y manifiesta su más sentido pésame para nuestro jugador", publicó la Fetech en sus redes sociales.

"Enviamos fuerza y ánimo a Gago y toda su familia en este difícil momento", agregó la entidad.

Sergio Garin fue clave en la carrera de Cristian, impulsándolo desde su niñez para que fuera un tenista profesional.

"Gago" actualmente se encuentra en Chile, tras su tempranera eliminación en Abierto de Australia.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada