Los ministerios de Vivienda y Urbanismo (Minvu) y del Deporte (Mindep), dieron a conocer el uso que se le dará a la sede de la Federación de Tenis de Chile en Cerro Colorado #4661, Las Condes, tras su recuperación mediante el desalojo de Milovan Kegevic y sus allegados este martes.

En un comunicado de prensa, se informó que el recinto, emplazado en un terreno perteneciente al Serviu, "permanecerá cerrado mientras se implementan las medidas necesarias para su resguardo y se avanza en su futura destinación, que contempla un proyecto habitacional".

Según el escrito, las gestiones del Minvu y el Mindep "permitieron compatibilizar el desarrollo de viviendas sociales con la preservación de la infraestructura deportiva existente, resguardando las canchas de tenis y su utilización por la comunidad.

Para mantener la continuidad de la actividad deportiva en el lugar "se contempla avanzar en la entrega de las canchas en comodato a la Federación de Tenis de Chile, a través de los procedimientos administrativos correspondientes (...) considerando las etapas y requerimientos del futuro proyecto habitacional".

Iván Poduje, ministro de vivienda, explicó que "la zona central se mantendrá destinada a actividades deportivas, mientras que los proyectos de vivienda se desarrollarán en los extremos" del terreno. "Este proceso se ha concretado de manera pacífica y ahora vamos a avanzar en los convenios y proyectos que permitan materializar ambos objetivos", agregó.

Por su parte, el titular del Deporte, Francisco Riveros, señaló que "lo importante es que hemos logrado recuperar este recinto de manera pacífica y avanzar para que siga siendo un espacio destinado al deporte y abierto a la comunidad".