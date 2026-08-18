IND designó al Comité Olímpico de Chile como administrador externo de la Federación de Tenis

En medio del complejo escenario que vive la Federación de Tenis luego de la elección de Milovan Kegevic como presidente, el Comité Olímpico de Chile (COCh) informó que fue designado por el Instituto Nacional de Deportes (IND) como "administrador externo de la Federación Deportiva Nacional de Tenis".

A raíz de esta determinación, el organismo olímpico anunció la conformación inmediata de una Comisión de Trabajo multidisciplinaria para apoyar la gestión del tenis nacional, la cual estará integrada por Cristián Mir (Área Comercial), Roxana Sáenz (Área Legal) y Juan Carlos Cabezas (Área de Finanzas).

A través de un comunicado, desde el COCh recalcaron su disposición con la institucionalidad deportiva para "colaborar, dentro de nuestras atribuciones, a que los deportistas y sus competencias no se vean afectadas por asuntos administrativos".

La entidad confirmó y agradeció la comunicación con la Federación Internacional de Tenis (ITF), asegurando que el ente rector del tenis mundial "se ha manifestado positivamente sobre el rol de nuestra institución en esta coyuntura".

Recordar que la elección de Kegevic fue anulada tras determinarse que presentaron antecedentes falsos al inscribir sus candidaturas.