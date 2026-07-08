IND ofició a la Federación de Tenis tras denuncias contra su nuevo presidente

El Instituto Nacional de Deportes (IND) ofició a la Federación de Tenis de Chile (Fetech) con el fin de solicitar antecedentes institucionales, tras las denuncias y antecedentes expuestos recientemente en un reportaje de Canal 13 sobre el nuevo presidente de la organización, Milovan Kegevic.

A través de este requerimiento, despachado el pasado martes, el organismo público busca fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones legales, reglamentarias y estatutarias que rigen a las federaciones deportivas nacionales.

Entre los puntos principales que motivaron la fiscalización del IND se encuentra la denuncia sobre la presunta existencia de asociaciones afiliadas que no realizarían actividad deportiva real. Según los antecedentes, estas organizaciones operarían con el único fin de mantener su derecho a voto dentro de la federación.

El documento del IND apunta directamente a la supuesta presencia de "clubes de papel", que carecen de infraestructura básica (como canchas o implementos deportivos) y de actividad federativa comprobable.

En consecuencia, el organismo solicitó detalles específicos sobre la Federación, sus asociaciones y clubes afiliados, además de informes de procesos internos, comisiones y denuncias que se hayan ingresado durante el presente año. La Fetech cuenta con un plazo de 10 días hábiles para entregar la documentación requerida.

La fiscalización del IND se activó luego de la emisión de un reportaje de T13, en el cual se detalló el historial judicial de Milovan Kegevic, nuevo timonel de la Federación de Tenis de Chile.

La investigación periodística dio cuenta de la participación del dirigente en diversas causas judiciales en los últimos años, que incluyen investigaciones por presuntos delitos de estafa, falsificación o uso malicioso de instrumento privado, amenazas, lesiones, asociación ilícita, ejercicio ilegal de la profesión, conducción en estado de ebriedad e infracciones aduaneras, entre otros casos.