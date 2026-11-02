Kegevic desafió el ultimátum del ministro Poduje y anunció querella por sede de la Federación de Tenis

Un nuevo capítulo sumó la crisis institucional que sacude al tenis nacional luego de que a través de una extensa declaración pública de 13 puntos, el inhabilitado presidente de la Federación de Tenis de Chile (Fetech), Milovan Kegevic, desafiara el ultimátum de 24 horas emitido por el ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, para abandonar la tradicional sede de Cerro Colorado en Las Condes, anunciando una contraofensiva judicial.

El dirigente salió al paso de las acusaciones de "ocupación ilegal" levantadas por el nuevo directorio que encabeza Juan Bugueño y desestimó las advertencias del titular del Minvu, calificando sus dichos como "falsas y mendaces acusaciones que no tienen sustento en la realidad".

Lejos de acatar el plazo para desalojar las instalaciones, Kegevic confirmó que escalará el conflicto a los tribunales penales e interpondrá una querella criminal contra el propio ministro Iván Poduje, luego de que la autoridad acusara la existencia de un negocio irregular al interior del recinto deportivo.

"Este directorio se regirá por lo que vayan resolviendo los tribunales de justicia, y le recordamos que los agentes del Estado son los primeros que deben someterse a los entes jurisdiccionales", fustigó el personero, remarcando además que Poduje no tiene atribuciones legales directas sobre los terrenos: "El ministro no tiene la representación legal del Serviu, entidad que tiene personalidad jurídica y patrimonio propio, y que es representada legalmente por su director".

En su descargo, Kegevic rechazó categóricamente una eventual intervención policial para recuperar el inmueble: "No aceptaremos la amenaza del uso de la fuerza pública, al margen de la ley, para ayudar a un directorio ilegítimo", apuntó, insistiendo en que su directiva fue validada el 6 de junio de 2026 por la justicia electoral tras una impugnación de Bugueño, cuya asamblea tildó de nula al asegurar que contó con asociaciones suspendidas por el IND.

Por último, el controvertido dirigente adelantó un masivo despliegue legal para atrincherarse en el cargo, confirmando la presentación de recursos de amparo y protección, además de acciones criminales contra el presidente del Comité Olímpico de Chile (COCh), Miguel Ángel Mujica, y los integrantes de la comisión interventora externa del organismo.