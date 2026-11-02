Congreso Futuro 2027 se realizará en la Estación Mapocho

Entre los días 11 y 16 de enero, y por primera vez en el Centro Cultural Estación Mapocho, se realizará la edición 2027 de Congreso Futuro, que reunirá a destacados pensadores, invitando a reflexionar sobre "la condición humana en tiempos de profundas transformaciones tecnológicas".

"El Desafío de Ser Humanos" es el lema de esta 16ª versión del evento nacido en 2011 al alero del Senado, la Cámara de Diputadas y Diputados y la Fundación Encuentros del Futuro (FEF).

La organización detalló que entre los primeros invitados internacionales confirmados destacan Nathalie Cabrol, astrobióloga francesa y directora del Centro Carl Sagan del Instituto SETI, que investiga la posibilidad de encontrar vida fuera de la Tierra; y Xu Xing, paleontólogo chino que ha participado en el descubrimiento de más de 80 especies de dinosaurios y cuyos hallazgos han sido fundamentales para comprender el origen de las aves.

También estará en Santiago Mei Rui, pianista e investigadora del MD Anderson Cancer Center de EE.UU., quien combina ciencia y música para estudiar sus efectos en el cerebro, el estrés, el dolor y la recuperación de pacientes.

El resto de los speakers y actividades completas se darán a conocer próximamente, a través del sitio oficial Congresofuturo.cl.

"Congreso Futuro demuestra que el conocimiento no puede ser un privilegio de unos pocos, sino una oportunidad para todos. Como Senado, tenemos la responsabilidad de impulsar espacios que acerquen la ciencia a las personas, promuevan el pensamiento crítico y permitan que las grandes transformaciones se discutan con una mirada amplia, transversal y pensando en el futuro de Chile", comentó Paulina Núñez, presidenta de la Cámara Alta.

Guido Girardi, vicepresidente ejecutivo de Fundación Encuentros del Futuro, agregó que "Chile ha creado algo extraordinario: un modelo único en el mundo, que ya ha sido exportado a otros países y que demuestra nuestra capacidad de generar conocimiento y nuevas formas de enfrentar los desafíos del futuro".