Una nueva polémica sacude a la Federación de Tenis de Chile luego de que se conociera que su sede de Cerro Colorado, en Las Condes, será utilizada para celebrar el matrimonio de la extenista Andrea Koch el próximo 5 de diciembre, pese a que las instalaciones permanecen en medio de una disputa institucional y judicial por su presunta ocupación irregular.

Según reveló Deportes 13, la directiva de la Federación notificó mediante un correo electrónico al Ministerio de Vivienda y Urbanismo sobre la realización de la ceremonia en el recinto, que permanece bajo el control de Milovan Kegevic, dirigente inhabilitado para ejercer la presidencia del organismo.

Precisamente durante su gestión fue designada Koch como capitana del equipo chileno de la Billie Jean King Cup. Fuentes cercanas a la actual directiva calificaron la situación como "impresentable" y señalaron que la "realidad superó a la ficción".

El conflicto se arrastra desde hace meses y se profundizó cuando el directorio encabezado por Juan Bugueño denunció que Kegevic mantenía el control de las dependencias sin contar con facultades para administrarlas.

La Federación también acusó problemas de mantención, dificultades para utilizar las canchas, fiestas nocturnas y un sistema particular de arriendo cuyos ingresos, según aseguró, no llegan a sus cuentas institucionales. Kegevic, en tanto, rechazó las acusaciones y defendió la legitimidad de su elección.

La controversia también provocó la intervención del ministro de Vivienda, Iván Poduje, quien impulsó una querella del Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) por presunta usurpación del terreno, propiedad de ese organismo estatal. El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago declaró admisible la acción judicial y remitió los antecedentes al Ministerio Público, aunque no ordenó el desalojo inmediato. Además, fijó para el 18 de enero de 2027 una audiencia de sobreseimiento definitivo.

La respuesta de Andrea Koch

Ante los cuestionamientos, Andrea Koch defendió su decisión de mantener la ceremonia en las instalaciones y explicó a Deportes 13 que las había reservado con varios meses de anticipación. "Esto estaba reservado hace mucho tiempo, incluso estaba invitado el Presidente del Comité Olímpico de Chile", indicó. La exdeportista reconoció que evaluó cambiar el lugar, pero finalmente desistió al conocer que la audiencia judicial se realizaría en enero, fecha posterior a su matrimonio.

"La federación está funcionando, se arriendan canchas todo el tiempo. Es una ceremonia de 40 minutos en el lugar que siempre ha sido mi casa deportiva", sostuvo Koch, quien aclaró que solamente realizará el matrimonio civil en Cerro Colorado, mientras que el cóctel, la cena y la fiesta se desarrollarán en un club privado de Vitacura.

De esta manera, el uso de la sede para una celebración privada sumó un nuevo episodio al conflicto que enfrenta a la directiva de la Federación, Kegevic y las autoridades. Aunque la justicia todavía no ha resuelto el eventual desalojo, tampoco existe una resolución que ponga fin a la controversia por la administración del inmueble, cuya recuperación es exigida por el Serviu y el directorio reconocido de la entidad deportiva.