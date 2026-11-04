Ministro Poduje aseguró que el Mindep administrará los terrenos donde opera la Federación de Tenis

Iván Poduje, ministro de Vivienda y Urbanismo, informó que llegó a un acuerdo con el Ministerio del Deporte para que pueda administrar los terrenos donde opera la Federación de Tenis de Chile (Fetech), en Cerro Colorado, en Las Condes, aunque aseguró que el primer paso es desalojar a Milovan Kegevic, quien está ocupando la sede ilegalmente.

"Nuestra misión ahora es sacar a las personas que están ocupando ilegalmente el terreno, pero mi colega de Deporte (Francisco Riveros) me ha solicitado que el Ministerio del Deporte pueda administrar este recinto mientras nosotros partimos con los proyectos de vivienda que van en los extremos del paño. Lo que encuentro toda lógica, porque es un recinto que nosotros no vamos a ocupar en nuestro edificio", declaró Poduje a CNN Chile.

En la misma línea, Podujo remarcó que "el Ministerio del Deporte tendrá que definir cómo, con quién va a desarrollar la actividad deportiva, pero nosotros tenemos que sacar a las personas que se tomaron el terreno o que están usurpando el terreno hoy día".

Respecto a la situación de Kegevic, Podujo señaló que "tenemos que sacar a este personaje y a toda la gente que está ahí. Ya enviamos los antecedentes de la delegación. Todos los que acreditan que no hay ningún permiso para que esta gente ocupe nuestro terreno, no hay ningún permiso para tener construcciones como las tienen".

"Estos sujetos ponen como sede de su federación trucha un terreno del Serviu donde no hay permiso de ocupación, ni comodato, ni nada, es una toma. Por tanto, la delegación ya está estudiando los antecedentes y esperamos que el desalojo con fuerza pública se produzca a la brevedad posible", aseveró.