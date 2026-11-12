Alexander Zverev y Carlos Alcaraz lideran los grupos de las Finales ATP

Este jueves se realizó en Turín el sorteo de los grupos para las Finales ATP, certamen que reunirá a los mejores tenistas de la temporada entre el 15 y el 22 de noviembre en Italia. La ceremonia, celebrada en el Grattacielo Intesa Sanpaolo, estuvo marcada por la sensible ausencia del local Jannik Sinner, actual número dos del mundo y vigente campeón, quien quedó marginado por lesión.

En el Grupo "John McEnroe", el número uno del planeta, el alemán Alexander Zverev, buscará su tercera corona de maestro tras las obtenidas en 2018 y 2021, respaldado por una gran temporada en la que conquistó Roland Garros y el Abierto de Estados Unidos. Su zona la completan el estadounidense Ben Shelton -finalista en Nueva York y ganador de cuatro títulos este año-, además de los debutantes Arthur Fils (22) y el español Rafa Jódar (20), el jugador más joven del cuadro.

Por su parte, el Grupo "Ivan Lendl" tendrá como principal cabeza de serie al español Carlos Alcaraz (3° del ranking), quien disputa su cuarta edición tras recuperarse de una lesión de muñeca que lo alejó 139 días de las canchas y encadenar títulos en Tokio, Viena y el Masters de París.

El murciano se medirá ante el experimentado ruso Daniil Medvedev (5°) y dos debutantes en el torneo: el anfitrión Flavio Cobolli (6°), finalista en París este año, y el francés Frances Tiafoe.