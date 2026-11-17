El tenista francés Arthur Fils (7° del ranking ATP) firmó una gran remontada este martes en las Finales ATP de Turín tras derrotar al español Rafael Jódar (10°) por parciales de 4-6, 6-2 y 6-2, en una hora y 52 minutos de partido por la segunda fecha del Grupo "John McEnroe".

El compromiso arrancó cuesta arriba para el galo frente a la agresividad del joven madrileño de 20 años. Tras salvar tres puntos de quiebre y sostener la paridad hasta el 4-4, Jódar dio el golpe decisivo en el décimo juego para romper el servicio de su oponente y llevarse la manga inicial por 6-4, desatando la visible frustración de Fils.

Sin embargo, el libreto dio un giro radical a partir del segundo capítulo. El número siete del mundo elevó su eficacia con el primer saque y quebró en dos oportunidades consecutivas ante un Jódar que comenzó a evidenciar un notorio desgaste físico, debiendo solicitar asistencia médica cuando caía por 1-4, cediendo finalmente el parcial por 6-2.

En el set definitivo, el oriundo de Metz mantuvo la intensidad desde el fondo de la pista y selló un nuevo 6-2 para quebrar una maldición histórica: se convirtió en el primer tenista francés en ganar un partido en el torneo de maestros en 15 años, emulando lo conseguido por Jo-Wilfried Tsonga en la edición 2011.

Con este triunfo, Fils se metió de lleno en la pelea por acceder a semifinales y se jugará la clasificación este jueves ante el número uno del mundo, Alexander Zverev; mientras que Rafa Jódar sumó su segunda derrota consecutiva y quedó al borde del abismo a la espera de medirse ante el estadounidense Ben Shelton.