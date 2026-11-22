El español Carlos Alcaraz, número 3 del ranking, se coronó campeón de las Finales ATP en Turín, al batir este domingo en la definición al número uno del mundo, el alemán Alexander Zverev.

Alcaraz se impuso por 6-2 y 7-6(7) en dos horas y dos minutos, y cerró su temporada en el circuito ATP conquistando por primera vez el Torneo de Maestros, un logro que solo dos españoles habían conseguido antes: Manuel Orantes en 1976 y Alex Corretja en 1998 (Rafael Nadal nunca ganó este título).

Por su parte, Zverev, quien cerrará la temporada como el número uno del mundo, disputó su novena participación del torneo y quedó a las puertas de conseguir el tercer título, después de las coronas logradas en 2018 y 2021.

En la final se enfrentaron los dos mejores tenistas del torneo, ante la ausencia del italiano Jannik Sinner (2°) por lesión.

Alcaraz quería revancha por la final que perdió con Sinner el año pasado; y Zverev quería dar un golpe de autoridad como número uno del mundo, aunque no pudo ante el nivel del español.

Con la victoria, Alcaraz se unió a Andre Agassi, Roger Federer y Novak Djokovic como los únicos tenistas que ganaron los cuatro Grand Slam y el Torneo de Maestros.