El tenista estadounidense Frances Tiafoe (8° del ATP) superó este miércoles por 6(6)-7 y 0-6 al italiano Flavio Cobolli (6°) en la segunda jornada de las Finales ATP de Turín, resultado que confirmó la clasificación matemática del español Carlos Alcaraz (3°) a semifinales.

El norteamericano debió batallar en un ajustado primer capítulo que resolvió en el tie-break por 6-8 tras remontar un quiebre en contra, para luego dominar con contundencia la segunda manga sin ceder juegos ante la frustración del jugador local.

Con este festejo, Tiafoe consiguió la primera victoria de su carrera en el Torneo de Maestros, convirtiéndose en el jugador estadounidense de mayor edad (28) en ganar un cotejo en esta competencia desde que Andre Agassi lo lograra en 2003 con 33.

Del mismo modo, la derrota dejó a Cobolli matemáticamente eliminado del certamen a falta de una fecha, mientras que Tiafoe definirá este viernes ante el ruso Daniil Medvedev el cupo restante a la ronda de los cuatro mejores.

Alcaraz, por su lado, enfrentará al eliminado Cobolli en el cierre de la fase grupal.