Larry Stefanki sobre "Chino" Ríos: Su mente funcionaba como la de un artista

El histórico entrenador estadounidense Larry Stefanki afirmó que el extenista chileno Marcelo Ríos fue uno de los jugadores más talentosos que dirigió, además de destacar su calidad deportiva.

En una conversación en el podcast Served, conducido por el otrora número uno del mundo, Andy Roddick, Stefanki comentó que "Ríos fue el jugador más talentoso, después de McEnroe, al que entrené. Venía con un don natural. Sus manos, su sensibilidad para la pelota, la forma en que podía cambiar la dirección... eso no se enseña".

Stefanki fue el entrenador que llevó a Ríos a convertirse en el número uno del mundo en 1998, sobre quien además agregó que "su mente funcionaba como la de un artista. Tenía todos los golpes del libro. Y a veces, cuando tienes todos los golpes, lo más difícil es decidir cuál no usar".

"Tienes que darles estructura sin matar su creatividad. Si intentas convertir a un jugador así en un robot, pierdes lo que lo hace especial. Pero si no le das algo de disciplina en cómo usa esos golpes, el partido se vuelve un caos", comentó.