Marcelo Ríos aseguró que tuvo una oferta para ser ministro del Deporte: "Estuve hablando"

El extenista nacional Marcelo Ríos sorprendió este lunes tras dar a conocer que tuvo sobre la mesa un acercamiento para liderar el Ministerio del Deporte, que terminó declinando.

Durante una conversación con el matinal Mucho Gusto de Mega se le consultó sobre algún ofrecimiento para tomar algún cargo: "Estuve hablando en un momento; ministro del Deporte. Pero, tampoco la política es algo que me llame la atención. No es algo que me quite el sueño y es difícil, complicado. No es fácil", contó.

Por otro lado, Ríos se refirió a su postura política y recordó que "tuve mis encontrones con los de izquierda un tiempo, pero hoy en día pretendo que cambie todo. Me metí harto en la política, pero obviamente no cambia de un día para otro y vemos cagadas todos los días, pero es parte de".

Respecto a su mirada al inicio del Gobierno del Presidente, José Antonio Kast, a quien apoyó como candidato, Ríos evitó profundizar: "Pretendo que el país cambie, que sea más seguro, porque si mis hijos se vienen a Chile pretendo vivir en un país que viví en los '90, un país 'la raja'. Más que eso, nada".

"No soy nadie para decir si está bien o mal, no sé los problemas que hay. No tengo mucha opinión que dar. Es esperar, darle tiempo al tiempo y que podamos salir adelante. El que gobierna tiene que hacerlo bien", añadió el exnúmero 1 de la ATP.

"Ojalá Kast pueda sacar el país adelante; en cuatro años no creo. Prefiero... no hablo más de política hasta que sea el próximo (Gobierno)", complementó el "Chino".