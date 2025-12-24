Vanessa Sofía Bourgeois, la nueva pareja de Marcelo "Chino" Ríos
Publicado:
Fotos Destacadas
Presidente Boric inauguró el Centro Espacial Nacional en Cerrillos
Los finalistas al Premio "Rey de América"
Con Brereton, Endler, Assadi y Cepeda: Las tarjetas que lanzó la Roja para Navidad
Fotos Recientes
Tradición y nieve: la XXI edición de la Feria de Nadam en Mongolia Interior
Viejito Pascuero recorrió la bahía de Valparaíso y entregó regalos en Caleta Portales
Región Metropolitana: Inspectores municipales recibieron cámaras corporales
Marcelo Ríos sorprendió al revelar en redes sociales a su nueva pareja, Vanessa Sofía Bourgeois, nutricionista e influencer que robó su corazón y que también respondió con romántico mensaje al extenista en su cuenta de Instagram, donde tiene más de 96 mil seguidores.
Suscríbete a nuestro newsletter
Relacionados